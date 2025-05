Saque-aniversário do FGTS 2025: consulte aqui o calendário de pagamentos

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025 já foi anunciado pelo governo federal. Os saques são organizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, o que permite que quem faz aniversário em janeiro, por exemplo, já possa acessar os valores.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma alternativa à modalidade tradicional de saque-rescisão e possibilita que o trabalhador retire uma parte do saldo disponível no FGTS durante o mês em que comemora aniversário. No entanto, quem opta por esse modelo não poderá sacar o total acumulado na conta em caso de demissão sem justa causa -- apenas a multa rescisória será liberada.

Na modalidade tradicional, conhecida como saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa pode resgatar o valor total do FGTS , incluindo a multa devida, quando aplicável.

Quem escolhe o saque-aniversário tem o valor liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário. O prazo máximo para efetuar o saque é de 60 dias após a liberação. Veja mais abaixo o calendário vigente.

Como aderir ao saque-aniversário?