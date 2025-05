Dólar opera em alta e volta a ser vendido acima de R$ 5,70

Taxas de juros seguem no radar. Os novos patamares dos juros básicos do Brasil e dos Estados Unidos serão definidos na tarde de amanhã. As previsões indicam que a Selic subirá pela sexta vez seguida e atingirá 14,75% ao ano, o maior nível desde 2006. Nos EUA, há quase unanimidade sobre a manutenção da taxa na faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Tensão comercial também pesa. Os analistas mantêm atenção aos próximos passos do presidente norte-americano, Donald Trump. Em declarações recentes, ele tenta limitar os rumores de guerra comercial e afirma que as negociações a respeito do "tarifaço" estão em andamento.

Brasil quer negociar com os EUA. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido no último domingo (4) com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O encontro foi a primeira troca presencial entre Brasil e EUA desde a volta de Trump à Casa Branca, em janeiro. Durante a viagem, Haddad manifestou interesse em uma aproximação com o governo norte-americano.

Bolsa

Ibovespa registra valorização. Após recuar 1,22% e perder o patamar acima dos 135 mil pontos na véspera, o principal índice do mercado acionário brasileiro avança e repõe parte das perdas.

Índice subia 0,25% às 11h12. Com a variação positiva, o Ibovespa alcançava os 133.820,84 pontos. O volume financeiro da sessão supera os R$ 4,4 bilhões.