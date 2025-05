Leucemia e novo Shop Tour: por onde anda garoto-propaganda das Americanas

No novo país, o apresentador começou um novo negócio, o Laser King. O empreendimento seria especializado em remoção de ferrugem e sujeira pesada a laser. No entanto, durante participação no podcast Futurum Talks, ele explicou que a divulgação do empreendimento era uma estratégia de marketing para o lançamento do aplicativo da Shop Tour.

Eu não queria que ninguém soubesse que eu estou reeditando o Shop Tour. Então fiz a Lazer King, que é uma empresa de mentira, que tira ferrugem com laser. Queria desfocar para as pessoas falarem: 'ih o Galebe desistiu, está com outro business', para poder fazer surpresa com o novo Shop Tour. Porque todo mundo gosta de imitar boas ideias. E a ideia que eu tive é fantástica.

Galebe, em entrevista ao Futurum Talks em outubro de 2023

No final do ano passado, ele esteve no 7º Congresso Latino-Americano sobre Light Steel Frame e Sistemas Industrializados, que ocorreu em São Paulo.