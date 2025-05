Golpe no INSS: como funcionava a fraude e como o dinheiro será devolvido?

Totais eram altos e foram aumentando ao longo dos anos. Em 2016, o valor ficou em R$ 413 milhões, já em 2023 saltou para R$ 1,2 bilhão, enquanto em 2024 ficou em R$ 2,8 bilhões, observou o ministro da CGU. No entanto, nem todos os descontos são fraudulentos e a extensão do esquema criminoso está sob investigação.

Quem foi prejudicado?

Aposentados e pensionistas do INSS foram prejudicados com o esquema. Não há números oficiais do número de afetados pelo golpe, mas estima-se que o desfalque tenha chegado a até R$ 5,8 bilhões.

Descontos indevidos já foram confirmados a partir de 2019. No entanto, a PF investiga suspeitas de que as associações envolvidas já lucravam com o desvio de dinheiro dos fundos do INSS em 2016. Por isso, ao checar os contracheques, os beneficiários do INSS devem voltar a comprovantes de anos atrás de pagamentos.

Quem foi demitido?

Presidente do INSS foi afastado e depois demitido. Alessandro Steffanuto é procurador federal de carreira, já chefiou a Procuradoria Especializada do INSS e fez parte do grupo de transição do governo Lula para a área de Previdência.