CGU retira o INSS da investigação de fraude contra aposentados

Os descontos chamaram a atenção porque aumentaram muitos nos últimos anos:

2016: R$ 413 milhões 2017: R$ 460 milhões 2018: R$ 617 milhões 2019: R$ 604 milhões 2020: R$ 510 milhões 2021: R$ 536 milhões 2022: R$ 706 milhões 2023: R$ 1,2 bilhão 2024: R$ 2,8 bilhões

As reclamações também aumentaram. De janeiro de 2023 a maio de 2024, o INSS recebeu 1,163 milhão de pedidos de cancelamento de cobranças.

A operação afastou um policial federal e servidores do INSS, incluindo seu ex-presidente, Alessandro Stefanutto.

Ressarcimento

O governo Lula estuda usar dinheiro do Orçamento para devolver os valores descontados. A ideia é que o Executivo arque com as despesas e busque o ressarcimento com as entidades suspeitas, informa reportagem da Folha de S.Paulo.