Nubank cria cargo inédito para ex-presidente do BC Campos Neto

O Nubank criou um novo cargo em sua alta liderança especialmente para o ex-presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, que ainda não terminou de cumprir a quarentena de seis meses imposta pela legislação a ex-funcionários de alto escalão do governo.

Em comunicado distribuído à imprensa na noite de hoje, o Nubank diz que Campos Neto assumirá, em 1º de julho, os cargos de "vice-chairman" e "chefe global de políticas públicas". O termo em inglês "vice-chairman" significa "vice-presidente do conselho de administração", mas o banco diz que não é essa a função de Campos Neto, o qual deverá atuar em uma posição até agora inédita no organograma.

O que aconteceu

Campos Neto se reportará diretamente a David Vélez, fundador, presidente executivo e presidente do conselho de administração do Nubank. No momento, o Nubank não tem nenhum executivo na posição de vice-presidente do conselho. As atribuições de Campos Neto serão "apoiar o programa de expansão internacional do Nu e o relacionamento com reguladores financeiros globais, representar o Nu em fóruns e conselhos internacionais, além de elevar a análise econômica e de risco para as operações do Nu no Brasil e na América Latina, contribuindo para desenhar a estratégia de negócios de longo prazo do Nu", de acordo com o comunicado do banco.