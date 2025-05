Começa hoje reunião para decidir a nova taxa de juros. O que esperar?

A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom, do Banco Central), que vai atualizar a taxa básica de juros da economia brasileira (a Selic), começa hoje em Brasília com a análise da conjunta econômica.

O que aconteceu

Oito diretores e o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, se reúnem por dois dias a portas fechadas. A reunião, que acontece a cada 45 dias, tem a missão de definir a taxa básica de juros, responsável por conter a inflação e a referência para a maioria das operações de crédito no Brasil, como financiamentos e investimentos em renda fixa, pós-fixada e híbrida.

O primeiro dia da reunião, que começa hoje, vai analisar a conjuntura econômica. Os chefes dos diversos departamentos do BC vão apresentar os atuais indicadores da economia, como atividade econômica, inflação, contas públicas, variação do dólar frente ao real e humores da economia internacional.