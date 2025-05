Pedidos de ajuda e oportunidades: empresas lidam com tarifaço de Trump

Parte da soja que a China importava dos EUA agora vem do Brasil. A expectativa é que as exportações do grão brasileiro tenham crescido 32% em abril na comparação com o mesmo período do ano passado. Cerca de 700 mil toneladas de soja nacional desembarcaram na China no mês passado.

Esta semana o governo chinês admitiu pela primeira vez que a soja brasileira é opção. "Contratos foram fechados antecipadamente para garantir suprimentos da América do Sul (Brasil, Argentina, Uruguai)", diz relatório do Ministério da Agricultura chinês. "Grãos americanos como soja, milho e sorgo [um cereal] podem ser facilmente substituídos", completou Zhao Chenxin, da Comissão de Desenvolvimento da China.

Agronegócio deve aproveitar o tarifaço e exportar mais para a China Imagem: Agência Brasil

Hora de novos mercados

A CNI recomenda diversificar a clientela. "O Brasil precisa intensificar o comércio com mercados sem relação histórica de parceria", diz Malengo ao elogiar a viagem do presidente Lula ao Vietnã, "porta de entrada da Ásia". "Se tivermos uma agenda para esse mercado, haverá potencial de reduzir riscos."

América Latina precisa entrar no radar. "A gente tem de revisitar nossas relações não só com o Mercosul, mas com Peru, Colômbia, Equador, México", diz o executivo ao celebrar o recente acordo do Mercosul com a União Europeia, "mercado gigante que estava estagnado".