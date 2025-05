Após tarifaço, fabricante da Barbie aumentará preços e GM prevê lucro menor

A Mattel, fabricante da boneca Barbie, vai aumentar os preços de alguns brinques nos Estados Unidos em razão da guerra tarifária de Donald Trump. Já a montadora Ford prevê gastos adicionais de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,5 bilhões), e a General Motors projeta queda nos lucros.

O que aconteceu

A Mattel anunciou que vai aumentar os preços dos brinquedos "quando necessário" em resposta às tarifas. "Dado o ambiente macroeconômico volátil e a evolução do cenário tarifário dos EUA, é difícil prever os gastos do consumidor e as vendas da Mattel nos EUA no restante do ano e na temporada de férias", disse a fabricante de brinquedos.

A empresa também vai reduzir as importações da China para os EUA. "Não há dúvida de que as tarifas estão criando disrupções no setor", afirmou o presidente-executivo da Mattel, Ynon Kreiz, à agência de notícias Reuters. "Muitas empresas interromperam a produção e o envio para os EUA devido às tarifas da China."