Canadá não está à venda, diz 1º ministro; Trump rebate: 'Nunca diga nunca'

Carney reagiu com ironia. "Como você sabe, no mercado imobiliário há alguns lugares que nunca estão à venda", disse o líder canadense.

[O Canadá] não está à venda. Não estará à venda nunca.

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá

Carney afirmou que o melhor relacionamento do Canadá com os EUA é militar. "Meu governo está comprometido com uma mudança radical em nosso investimento na segurança canadense e em nossa parceria", disse ele ao dizer que Trump "revitalizou" a segurança internacional e a Otan (aliança militar da Europa com EUA e Canadá), e que o Canadá colocará "todo o seu peso" na aliança militar.

Trump consentiu, mas voltou ao tema da anexação canadense. Ele concordou que o país vizinho vem aumentando sua participação militar antes de também ironizar: "Nunca diga nunca".