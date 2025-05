Amanda Klein: Desinflação com tarifaço de Trump facilita a vida do BC

O dólar está mais barato, e o preço do barril do petróleo caiu, o que permitiu que a Petrobras reduzisse o valor do diesel três vezes desde abril. As commodities e bens industrializados também devem cair de preço com a desaceleração econômica mundial.

Por outro lado, a atividade econômica aqui no Brasil ainda está forte, tanto é que o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, em entrevista ontem aqui ao Mercado Aberto, disse que a Fazenda mantém a previsão de crescimento por volta de 2,5%. O mercado de trabalho está aquecido e a inflação de alimentos e serviços pressionada.

Amanda Klein

A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom, do Banco Central), que atualiza a taxa básica de juros da economia brasileira (a Selic), começou ontem em Brasília com a análise da conjunta econômica.

Amanda Klein afirmou que, seja o que for que aconteça na reunião, o principal vetor será externo, já que a economia nacional segue a mesma.

Os fundamentos da economia brasileira continuam os mesmos. A expectativa de inflação e a inflação corrente estão bastante desancoradas, rodando em torno de 5,5%, sendo que o teto da meta é de 4,5%.