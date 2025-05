Rei do Mate busca tendências no exterior para adaptar ao paladar brasileiro

Café gelado, waffle de pão de queijo, croissant recheado. Esses são exemplos de tendências que o Rei do Mate buscou no exterior e as adaptou ao paladar brasileiro. É o que diz Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A gente vai muitas vezes de tendência. Qual é a tendência de sabor que vem? Combina com mate, casa bem, vamos trazer essa tendência para dentro do Rei do Mate.

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate