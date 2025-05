Ata do Copom deve ter tom menos agressivo após tarifaço, diz economista

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom, do Banco Central), que vai atualizar a taxa básica de juros da economia brasileira, deve ter um tom menos agressivo após o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump na economia mundial, disse José Alfaix, economista da Rio Bravo Investimentos, na edição do Mercado Aberto de hoje.

O que a gente espera, dado a desaceleração econômica que aconteceu e a deterioração dos preços ativos também por conta do tarifaço, é que a gente tenha uma ata com um tom menos agressivo do que vem aparecendo e, no caso do FONC, ainda mais direcionamento para os sinais incipientes de moderação na atividade e aumento nos preços numa escala um pouco mais micro.

José Alfaix

O especialista em economia apontou que pouca coisa mudou em relação à expectativa numérica, mas outras questões sobre a ata do Copom modificaram bastante.