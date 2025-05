Juro sobe para 14,75% ao ano, o maior desde 2006; nova alta fica em aberto

A elevação de hoje é mais branda que as anteriores. O 0,5 ponto percentual de aumento é menor do que as elevações das últimas três reuniões, de 1 ponto percentual cada.

"Ambiente externo adverso" é apontado como um dos motivos para o aumento da taxa. Entre as justificativas para a elevação da Selic está o "ambiente externo" classificado como "adverso e particularmente incerto" provocado pela política econômica nos EUA "principalmente acerca de sua política comercial e de seus efeitos". O comunicado não faz referência ao tarifaço de Trump, nem cita o nome do presidente americano. Porém, observa que essa política comercial "alimenta incertezas sobre a economia global", diz um trecho do comunicado.

"Cenário doméstico" também impactou elevação da Selic. O Copom observa que indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho têm apresentado "dinamismo", porém, com "incipiente moderação no crescimento", segundo trecho do comunicado. "Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação".

Todos os nove membros do Copom concordaram com a decisão. Além de Gabriel Galípolo, presidente do BC, votaram os diretores: Nilton David (política monetária), Ailton de Aquino Santos (fiscalização), Izabela Correa (relacionamento institucional, cidadania e supervisão de conduta), Diogo Abry Guillen (política econômica), Gilneu Vivan (regulação); Paulo Picchetti (assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos), Renato Dias de Brito Gomes (organização do sistema financeiro) e Rodrigo Alves Teixeira (administração).

Novas altas?

O Copom sinalizou que ainda pode haver mais elevações da Selic neste ano. Seus próximos encontros para reavaliação do cenário e eventual mudança nos juros se darão em junho, julho, setembro, novembro e dezembro.