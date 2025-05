Analistas agora apontam fim da alta de juros na próxima reunião do Copom

A decisão do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) de aumentar a taxa básica de juros Selic em 0,5 ponto percentual, para 14,75% ao ano, correspondeu às expectativas do mercado. Mas a maioria dos especialistas esperava que esta seria a última alta do ano. Após o comunicado do BC sobre a decisão de hoje deixar em aberto medidas futuras, analistas consultados pelo UOL dizem que o fim do ciclo de elevação deve vir na próxima reunião do comitê, em junho.

É o fim do ciclo de altas?

Antes da decisão de hoje do Copom, o mercado financeiro apostava que os juros terminariam 2025 na casa dos 14,75% ao ano. Por algumas semanas, os analistas do mercado estavam prevendo que a Selic ainda subiria até 15% ao ano nos próximos meses. Mas os especialistas reduziram sua projeção para 2025 para 14,75% ao ano, segundo a edição mais recente da pesquisa semanal Focus, feita pelo BC e divulgada na última segunda-feira (5).

No comunicado de hoje, o BC sinalizou que ainda não é possível dizer que não haverá altas adicionais de juros neste ano. "O cenário de elevada incerteza demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação", afirmou o BC no texto. "O comitê se manterá vigilante, e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá guiada pelo objetivo de trazer a inflação à meta no horizonte relevante."