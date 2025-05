Dólar avança com mercado à espera de juros e acordo entre EUA e China

Brasil e EUA definem nível dos juros. As atualizações serão divulgadas durante a tarde e prendem a atenção do mercado financeiro. As previsões indicam que a Selic subirá para 14,75% ao ano, o maior nível desde 2006. Nos Estados Unidos, há quase unanimidade sobre a manutenção da taxa entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Negociações entre China e EUA no radar. A confirmação de que o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, vão se reunir na Suíça diminui os temores de guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.