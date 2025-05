Apesar das pressões de Trump, Fed mantém juros nos EUA

O mercado de trabalho também permaneceu "sólido" e a inflação ainda está "um pouco elevada", disse o comitê. "O comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu mandato duplo e julga que os riscos de aumento do desemprego e da inflação cresceram", disse o comunicado.

Fed tem mantido sua taxa básica de juros na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro. Os mercados esperavam que o Fed mantivesse as taxas nos mesmos níveis estabelecidos em dezembro, sem alterações.

Bolsas europeias fecharam em queda antes do anúncio. As bolsas europeias encerraram o pregão hoje em queda, refletindo a cautela dos investidores antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, em meio à temporada de balanços corporativos e tensões comerciais.

Trump queria redução na taxa de juros. Em abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Federal Reserve deveria reduzir a taxa de juros. "O Fed, que age lentamente, deveria cortar os juros", reiterou Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social".

Desde a última reunião do Fed, em março, Trump provocou um verdadeiro terremoto econômico. De lá para cá, foram anunciados tarifas massivas sobre produtos importados pelos Estados Unidos. Desde então, ele fez várias concessões e flexibilizações e prometeu acordos com os parceiros comerciais do país. No entanto, nenhum acordo foi anunciado até o momento. As trocas comerciais com a China estão sendo particularmente afetadas.

(*) Com informações de Estadão, AFP e Reuters