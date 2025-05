Grana Sem Drama: Fatura do seu cartão está nas alturas? Calma, tem solução

A empresária, especialista em comunicação e colunista do UOL Pollyana Félix te dá dicas certeiras para sair do vermelho e manter a gestão financeira saudável mesmo com dívidas — e depois de quitá-las.

Afinal, liberdade de verdade é ter uma vida repleta de diversão, mas livre de dívidas.

*Grana Sem Drama é uma parceria semanal entre UOL e Pollyana Félix sobre planejamento e gestão financeira.