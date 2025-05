China e EUA vão negociar "tarifaço" em meio a temores de guerra comercial

Negociações entre os dois países foram iniciadas a pedido dos EUA. Ao fazer a revelação, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Lin Jian, descarta que Pequim vai se curvar. "Qualquer diálogo deve ser baseado na equidade, respeito e benefício mútuo. Qualquer pressão ou coerção não funcionará com a China", disse.

Presidente dos EUA afirma que a China "sofre muito" com os entraves. Em declaração no Salão Oval ontem, Trump declarou que um encontro com os asiáticos acontecerá no momento adequado. "[A China] não está fazendo negócios agora", disse ele. "A economia da China está sofrendo muito com a falta de comércio com os EUA", avaliou.

Governo chinês avalia que "tarifaço" de Donald Trump "vai virar piada". Na última retaliação às cobranças dos EUA, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Lin Jian, afirmou que Pequim iria ignorar novos aumentos tarifários. Ele disse que a ofensiva "tornou-se nada mais do que um jogo de números, sem real significado econômico".

Secretário do Tesouro dos EUA vê disputa comercial como "insustentável". Ao confirmar o encontro na Suíça em entrevista ao canal Fox News, Bessent admitiu que as tarifas impostas pelos dois países são equivalentes a "um embargo" comercial. "Não queremos nos desconectar. O que queremos é um comércio justo", ressaltou.

Trump impôs tarifa de 145% sobre a importação de produtos chineses. A cobrança foi escalada após o governo da China optar pela retaliação ao "tarifaço" e elevar para 125% as tarifas de importações originadas nos Estados Unidos. O percentual total também inclui taxas adicionais para alguns setores específicos.

Efeitos do "tarifaço"

Guerra tarifária afeta o comércio das duas principais economias do mundo. A diretora-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio), Ngozi Okonjo-Iweala, apresentou projeções ao destacar que a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China pode reduzir em até 80% o comércio de mercadorias entre as duas nações.