UOL estreia coluna sobre os bastidores e desafios da gestão em São Paulo

Imagem: Ciete Silverio/Governo do Estado de São Paulo

A partir de hoje, o jornalista e comentarista político Marco Antonio Sabino assume uma coluna semanal dedicada à análise da administração pública do estado de São Paulo —com foco especial na capital e na região metropolitana.

Leia aqui a primeira coluna de Marco Antonio Sabino.

Na estreia, Marco Antonio aborda a reestruturação da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), empresa que regula o trânsito da capital, e seu impacto direto na fiscalização, no fluxo viário e até no orçamento voltado a regiões periféricas. O que esses movimentos indicam sobre as prioridades da atual gestão?