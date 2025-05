Mesmo com 0,5% da herança, filhos de Warren Buffett continuarão milionários

Os três filhos do empresário e investidor Warren Buffett, não vão ver toda a fortuna estimada em US$ 168 bilhões (cerca de R$ 949 bilhões) do magnata que decidiu se aposentar aos 94 anos. Isso faz parte de uma estratégia do criador da holding que envolve doações para centenas de entidades filantrópicas e universidades. Mesmo com 0,5%, cada herdeiro pode receber até R$ 1,5 bilhão.

O que aconteceu

Herdeiros são Susie Buffett, Howard Buffett, e Peter Buffett. Empresário afirmou que deseja dar apenas uma "quantia razoável" para que os filhos possam viver confortavelmente, mas sem ser excessivamente ricos, para que eles continuem a ser motivados e responsáveis.

Só que eles ainda serão ricos. Primeiro, por causa das rendas próprias, e pelo dinheiro que podem receber de herança.