Amanda Klein: BC deixa em aberto seus próximos passos; Fed joga parado

Já o Fed jogou o parado. Testou a paciência do mercado que gostaria de ver os juros caindo já dizendo que será paciente. Nas palavras de Jerome Powell, o Fed está numa posição confortável de esperar para ver. A comunicação neutra é típica de um Banco Central guardando dados.

O presidente do Fed ponderou que com dados econômicos fortes e um mercado de trabalho próximo ao pleno emprego, não há pressa para agir. Principalmente porque a inflação, embora muito menor do que aquele pico de 2022, ainda está acima da meta de 2% nos Estados Unidos.

Ou seja, melhor chegar atrasado do que agir preventivamente cortando juros e ter que mudar o curso ali na esquina, se a inflação sair de controle com as tarifas. Do jeito que está, não está ruim, foi a principal mensagem de Powell. Não faz mal ficar parado.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: