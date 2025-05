Rei do Mate adota 'sacola surpresa' para evitar desperdício de alimentos

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate, disse que uma ação para evitar o desperdício de alimentos nas lojas da rede é a sacola surpresa. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Food To Save, uma foodtech sustentável. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Os produtos da sacola surpresa têm que estar dentro da validade. São aqueles produtos que estão na vitrine no final do dia, mas continuam excelentes para consumo. A gente monta uma sacola surpresa, com um valor já acertado com o cliente.

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate

25 toneladas de alimentos salvos. Com a sacola surpresa, o Rei do Mate salvou 25 toneladas de alimentos em 2024, o que equivale uma redução de emissão de 64 toneladas de CO² na atmosfera, de acordo com a companhia.