Dólar recua com olhares voltados para 1º acordo dos EUA após 'tarifaço'

O dólar opera em queda após a decisão que elevou a taxa Selic ao maior patamar desde 2006. Também aparece no radar do mercado a formalização do acordo tarifário entre EUA e Reino Unido. Às 9h51, a moeda norte-americana recuava 0,76% e era vendida por R$ 5,702.

O que aconteceu

Dólar comercial recua desde o início da sessão. A variação negativa da moeda norte-americana ante o real interrompe momentaneamente a sequência de três altas consecutivas da divisa. No período, o dólar avançou quase 2%, de R$ 5,634 para R$ 5,746.

Acordo de Donald Trump no radar do mercado. O presidente dos EUA marcou para esta manhã uma entrevista coletiva para explicar o primeiro acordo comercial fechado após o início do "tarifaço" imposto por ele no início do mês passado. A negociação em questão envolve o Reino Unido. "O primeiro de muitos", escreveu Trump no Truth Social.