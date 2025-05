TikTok Shop chega ao Brasil com mil marcas e promessa de taxas mais baixas

Nos últimos quatro anos, o TikTok Shop também passou a marcar presença em outros 12 países. Há operações desde 2021 e 2022 no Reino Unido, Tailândia, Vietnã, Malásia, Singapura e Filipinas. Em 2023, a plataforma chegou aos Estados e nesse ano já foi aberta no México, Espanha, Alemanha, França, Itália e agora no Brasil.

Interesse no mercado brasileiro

O mercado nacional é importante para a expansão da empresa. Segundo dados da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), o e-commerce brasileiro deve atingir 224,7 bilhões de reais em faturamento em 2025, um crescimento de 10% sobre 2024.

O tíquete médio de compra também deve subir 4,7%, chegando a R$ 515,80 reais. O levantamento da ABComm indica que o número de consumidores online deve ultrapassar os 94 milhões. A pandemia de covid-19 impulsionou as vendas e o ritmo de alta vem se mantendo há oitos, segundo a associação.

Com o TikTok Shop, a empresa fala em trazer de volta a interação com a compra que se perdeu. Segundo a rede social, isso será possível porque a compra em vídeos permitirá a interação com o criador de conteúdo, por exemplo, que falará com o consumidor que já está dentro da rede social. Hoje são mais de 100 milhões de usuários ativos no Brasil e um tempo médio de 95 minutos por dia dentro do TikTok.

Esse início de operação conta com 1 mil sellers. Entre as marcas estão grandes varejistas brasileiras como C&A, Riachuelo, Boticário, Natura, e pequenas e médias empresas. O TikTok não divulgou uma meta de expansão de lojistas, mas disse que pretende ampliar as categorias de produto vendidas, como ocorre em outros países.