Trabalho de diversidade nas empresas começa e não acaba, diz consultora

O profissional que tem uma carreira estabelecida no mercado de trabalho, quando decide empreender, leva uma bagagem para o negócio próprio que pode fazer diferença no sucesso. É o que defende Alcione Albino, fundadora da consultoria de diversidade Pretas Pardas Potentes, no "Divã de CNPJ".

Eu trabalhei 20 anos no corporativo, eu sei como trabalha uma empresa. Eu não sou uma microempreendedora que começou do zero. Eu já comecei nos 60%. Alcione Albino

Para vender suas palestras e treinamentos sobre diversidade e inclusão, ela carrega a compreensão de como funciona o orçamento das grandes e médias empresas, de onde vem a verba para uma formação que ela tem no portfólio e coloca em prática seus anos de olho no olho como executiva de vendas.

Quando eu levo um cliente para uma reunião, ou ele não fecha porque ele não tem verba ou ele fecha. Consigo vender. Quem faz a captação e a parte comercial da minha sou eu. Eu tenho essa expertise. AlcioneAlbino

A consultora deixou sua carreira como líder de vendas no começo de 2024, após dois episódios de burnout e uma insatisfação enquanto buscava uma transição de carreira para trabalhar na área de inclusão e diversidade.

Longe das oportunidades que esperava, Alcione optou pelo próprio negócio, construiu um portfólio, redes sociais e investe em impulsionamento para chegar a novos clientes. Nessa nova carreira, ela acredita que é fundamental entender o que o seu negócio tem a oferecer.