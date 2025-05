Veja data de pagamento do PIS para nascidos em maio e junho

A Caixa Econômica Federal já deu início aos pagamentos do abono salarial referentes ao ano-base de 2023, com exercício previsto para 2025.

O que aconteceu

Os depósitos seguem um cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador. O quarto grupo, que contempla os nascidos em maio e junho, começará a receber o benefício a partir de 15 de maio.

De acordo com as normas vigentes, têm direito ao abono os trabalhadores que atuaram com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2023, seja no setor público ou privado, e que tenham recebido, em média, até dois salários mínimos mensais (R$ 2.640,00). É necessário também estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no eSocial (até 19 de agosto de 2024).