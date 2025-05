Amanda Klein: Acordo de Trump com Reino Unido deixa Bolsas em êxtase

O novo acordo comercial realizado entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Reino Unido deixou as Bolsas mundiais em êxtase, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Em uma divulgação televisionada da Casa Branca, com participação remota do primeiro-ministro Keir Starmer, Trump anunciou que este era o primeiro de muitos acordos.