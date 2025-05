Quase R$ 25 mil o m²: os bairros mais caros das capitais brasileiras

Preço do metro quadrado: R$ 15.506

Variação nos últimos 12 meses: + 4,5%

O que mais diz a pesquisa

Entre as capitais analisadas no índice, Natal é a que apresenta o menor custo do metro quadrado. Na cidade, o bairro Capim Macio é o mais caro: R$ 6.699 por metro quadrado, em uma variação de + 15,4% no último ano.

O ranking cita também os valores do metro quadrado em algumas cidades que não são capitais. Neste cenário, Balneário Camboriú (SC) lidera a lista, com um preço médio de R$ 14.531 por metro quadrado nos imóveis residenciais. O estado de Santa Catarina, inclusive, é onipresente no top 3 de cidades não-capitais: Itapema e Itajaí completam o pódio, com o metro quadrado custando R$ 14.026 e R$ 12.471 respectivamente. Ainda neste cenário, a cidade de Pelotas (RS) figura no último lugar, com o metro quadrado a R$ 4.343. Para os municípios que não são capitais, o índice não divulga a análise por bairros.

Entre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP, 50 registraram alta nos preços em abril, incluindo 18 capitais. Segundo o documento, os imóveis residenciais nessas localidades tiveram uma alta no preço de 0,51% no último mês.