Brasil tem mais apostadores do que investidores em CDBs, Fundos e Bolsa

O percentual de brasileiros que declara ser adepto das apostas esportivas superou a compra de modalidades tradicionais do mercado financeiro, a exemplo dos CDBs, Fundos de Investimento e de ações na Bolsa de Valores.

O que aconteceu

Brasil tem 23 milhões de apostadores. O número equivale aos 15% da população com mais de 16 anos que declaram ter realizado ao menos uma aposta em 2024. O dado faz parte do Raio-X do Investidor Brasileiro, realizado pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), em parceria com o Datafolha.

Apenas a poupança supera os apostadores. O estudo mostra a caderneta como investimento preferido da população, utilizado por quase um de cada quatro brasileiros (23%). O uso da caderneta, no entanto, aparece em tendência de queda desde 2022, quando a aplicação era utilizada por 26% da população.