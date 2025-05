Condenado por copiar marca, dono do 'Carrefulvio' se denunciou 'sem querer'

O nome foi adotado em 2009, quando abriu o mercado em uma área rural da cidade. "Já tinha fama de vender barato, vinha de uma família de comerciantes. Nunca precisei do nome para atrair cliente".

A fachada logo virou ponto turístico local. "Tiravam cinco fotos por dia, gente parava o carro, fazia selfie. Nunca teve alguém que entrou achando que era Carrefour", diz Fúlvio. "Era uma coisa engraçada".

Apesar do tom popular, a Justiça entendeu que houve violação da marca e aproveitamento indevido da reputação da rede. Para os desembargadores, o uso do nome "Carrefulvio", com visual semelhante ao da rede original — incluindo cores vermelha e azul, fachada verde e logotipo com uma letra "F" estilizada — criava associação com o Carrefour e poderia induzir consumidores ao erro.

Imagem que compara as logomarcas do Carrefour e do Carrefulvio, anexada em processo judicial Imagem: Reprodução

Medo de ser preso

Fúlvio afirma que tentou resolver o impasse anos atrás, mas não conseguiu cumprir o prometido. "A primeira notificação chegou em 2011. Fiquei com medo de ser preso, disse que ia tirar, mas não consegui. Depois, em 2021, eu mesmo me denunciei sem querer". Segundo ele, a nova advertência veio após criar um e-mail com domínio próprio.