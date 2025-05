Corporativo é pulo do gato para empreender, comecei nos 60%, diz consultora

O profissional que tem uma carreira estabelecida no mercado de trabalho, quando decide empreender, leva uma bagagem para o negócio próprio que pode fazer diferença no sucesso. É o que defende Alcione Balbino, fundadora da consultoria de diversidade Pretas Pardas Potentes, no "Divã de CNPJ".

Eu trabalhei 20 anos no corporativo, eu sei como trabalha uma empresa. Eu não sou uma microempreendedora que começou do zero. Eu já comecei nos 60%. Alcione Balbino

Para vender suas palestras e treinamentos sobre diversidade e inclusão, ela carrega a compreensão de como funciona o orçamento das grandes e médias empresas, de onde vem a verba para uma formação que ela tem no portfólio e coloca em prática seus anos de olho no olho como executiva de vendas.