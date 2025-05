Desconto de até 65%: quem tem direito à Tarifa Social na conta de luz?

O cadastro é feito presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A documentação exigida inclui a conta de luz, documento com foto, além do Número de Inscrição Social (NIS) ou Número do Benefício (NB). Em casos de clientes com problemas de saúde, serão solicitados laudos médicos.

Não é necessário ser o titular da conta de energia para garantir o benefício. Os dados na empresa e no CRAS devem ser atualizados constantemente, já que a falta de informações por mais de dois anos implicará na perda do benefício.

A Tarifa Social é concedida automaticamente para as famílias que estão inscritas no CadÚnico. Para confirmar a inclusão, basta checar em 'Subclasse' na fatura da conta de luz se a categoria do imóvel está como 'Residencial Baixa Renda'.