Ex-FMI: Tarifas comerciais ficarão mais altas após Trump mesmo com acordos

Mesmo com possíveis novos acordos comerciais dos Estados Unidos com os demais países, as tarifas americanas ainda ficarão mais altas do que eram no início do governo do presidente Donald Trump, afirmou Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Trump disse ontem que fez um acordo comercial com o Reino Unido, o primeiro desde que iniciou sua polêmica guerra tarifária que abalou o mundo.