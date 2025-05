Foi vítima de fraude no INSS? Veja como pedir ressarcimento

A partir da semana que vem, será possível pedir ressarcimento dos valores descontados do INSS por associações fraudulentas. O governo federal anunciou a criação de um canal para que aposentados e pensionistas vítimas da fraude do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) possam identificar golpes.

Veja abaixo qual será o passo a passo, segundo o INSS.

Como pedir ressarcimento

Quem foi lesado será informado, pelo app Meu INSS, a partir do dia 13. Segundo o INSS, cerca que 9 milhões de pessoas foram afetadas.