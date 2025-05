Fraude do INSS: Anúncios falsos prometem ressarcir até R$ 15 mil; é golpe

10 perfis diferentes foram criados para anúncios falsos. Quatro deles fazem referência ao portal g1, mas não são os perfis oficiais do portal de notícias da Globo. Alguns deles postaram anúncios falsos imitando o site e com a seguinte chamada: "Saiu lista oficial de devolução do INSS". No último sábado, o Fato ou Fake do g1 observou que as publicações são falsas. "O g1 jamais publicou uma reportagem com o título e o conteúdo usados no anúncio fake", disse o sistema de checagem da Globo.

INSS fez alerta para links falsos. Em 30 de abril, o instituto fez um alerta a aposentados e pensionistas sobre a circulação de links falsos. "Os bandidos enviam links pelas redes sociais com uma suposta página disponibilizada para consultas e saques de indenização, e para isso solicitam que seja informado o número do CPF", disse o INSS. O órgão salientou que a consulta de desconto de mensalidade associativa só pode ser feita no site ou aplicativo Meu INSS.