Alta da Selic não inibe inflação puxada por alimentos e descontrole fiscal

Mercado prevê nova alta da taxa de juros em junho. As estimativas que mostram a taxa Selic em 15% ao ano após a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) foram apresentadas na última edição do Relatório Focus. Ao mesmo tempo, o documento também sinaliza o início do ciclo de cortes ainda neste ano.

É desnecessário subir [os juros] em junho para cortar de novo em dezembro.

Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter

Inflação continua alta

Inflação continua alta mesmo com a Selic em dois dígitos. A taxa básica de juros permanece acima de 10% ao ano desde fevereiro de 2022. Em junho daquele ano, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 10,07%. Um ano depois, porém, a inflação chegou a 3,16% em junho de 2023, o que originou o corte de 3,25 pontos percentuais da Selic no ano seguinte, de 13,75% para 10,5% ao ano. Os preços voltaram a subir e levaram ao atual ciclo de aperto monetário.

Variação dos preços permanece no radar do Copom. No comunicado da decisão que levou a Selic ao maior patamar desde 2006, os diretores do BC destacam que os riscos para a inflação "estão mais elevados do que o usual". Entre os riscos, está uma inflação ainda alta no longo prazo, marcada pela maior resiliência da inflação de serviços e pelas políticas econômicas externas e internas com efeito inflacionário.

BC cumpriu sua parte com política monetária restritiva. A avaliação dos especialistas ouvidos pelo UOL considera que os juros elevados já resultaram em restrições ao crédito e no aumento da inadimplência.