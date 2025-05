Marketplaces: locais preferidos para compras online, aponta estudo

Até por isso, o destaque da semana no mercado foi o lançamento do TikTok Shop, que estreou ontem (8) oficialmente no Brasil. A plataforma, que estreou com mil sellers, entre grandes empresas e pequenos negócios, poderão vender seus dentro do app, por meio de vídeos, lives e vitrines interativas. O TikTok promete atrair ainda mais vendedores, ao oferecer comissões mais baixas do que as praticadas por outras plataformas de e-commerce.

Passa no Pix

O estudo da MRM ainda aponta que os métodos de pagamento mais populares entre os consumidores são o cartão de crédito e o PIX: 69% preferem pagar suas compras em plataformas digitais com cartão de crédito e 68% optam pelo PIX, enquanto apenas 29% preferem cartão de débito e 16% dos ouvidos escolhem boleto bancário.

Por outro lado, cerca de 60% dos consumidores já foram vítimas de fraudes durante compras online: quase 8 em cada 10 pessoas afirmam ter mudado seu comportamento de alguma forma como medida de prevenção.

Já em relação ao meio de compra, o celular domina completamente o mercado: 91% dos respondentes afirmaram realizar compras digitais por meio de dispositivos móveis, enquanto 53% usam computadores, 12% utilizam o tablet e 10% recorrem à TVs conectadas.

