Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando você pode fazer

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025 já foi divulgado pelo governo. Os resgates seguem a ordem do mês de nascimento do trabalhador, o que permite, por exemplo, que os nascidos em janeiro já possam efetuar o saque.

Calendário do saque-aniversário do FGTS em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/1 a 31/3

Nascidos em fevereiro: de 3/2 a 30/4

Nascidos em março: de 3/3 a 30/5

Nascidos em abril: de 1/4 a 30/6

Nascidos em maio: de 2/5 a 31/7

Nascidos em junho: de 2/6 a 29/8

Nascidos em julho: de 1/7 a 30/9

Nascidos em agosto: de 1/8 a 31/10

Nascidos em setembro: de 1/9 a 28/11

Nascidos em outubro: de 1/10 a 30/12

Nascidos em novembro: de 3/11 a 30/1/2026

Nascidos em dezembro: de 1/12 a 27/2/2026

Como funciona essa modalidade