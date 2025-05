Lançamento do 'maior residencial do mundo' tem disputa por convites

Maquete do prédio tem 14 metros de altura - equivalente a quatro andares - e demorou 18 meses para ser montada. A "miniatura" do Senna Tower foi apresentada anteontem em um evento próprio, que contou com show de luzes.

Imprensa vai acessar espaço primeiro. Às 17h, o acesso vai ser liberado para jornalistas, que vão fazer um tour pelos local, acompanhados de Stéphane Domeneghini, engenheira responsável do Senna Tower e diretora-executiva da Talls Solutions. "Será uma oportunidade exclusiva para conhecer, em primeira mão, detalhes técnicos, conceituais e estruturais do que será o residencial mais alto do mundo", observa a FG à imprensa. Apenas às 19h30 os outros convidados vão ter acesso ao espaço, segundo a FG.

Balneário Camboriú organiza programação para lançamento de prédio. Ao longo da semana vão ocorrer passeios de balão, projeções da maquete do prédio e de outras imagens na Big Wheel e ainda apresentação da esquadrilha da fumaça. Mais informações podem ser obtidas aqui.

Como vai ser o maior residencial do mundo

Investimento inicial de R$ 3 bilhões para construção do prédio. O Senna Tower será construído com investimentos da FG em parceria com a Família Hang, de Luciano Hang, dono da Havan. A Havan é parceira de negócios da FG há mais de 20 anos e, no Senna Tower, é sócia com 50% de participação em todas as etapas da construção e das decisões. Inicialmente, o prédio era chamado de Triumph Tower, mas trocou de novo após avanço de negócios com a família Senna, "sem qualquer aporte de recursos financeiros", disse a FG.

Prédio vai ter 228 unidades. Serão duas coberturas triplex com 903 m², quatro coberturas duplex de 600 m², 18 mansões suspensas de 420 a 563 m² e 204 apartamentos de até 400 m². O prédio vai ter seis pavimentos de lazer privados, além de rooftop destinado ao residencial, totalizando mais de 6 mil m² de área de lazer.