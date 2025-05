Espaço de vendas do mais alto residencial do mundo custou R$ 30 milhões

Mais de R$ 30 milhões foram gastos no plantão de vendas do Senna Tower, que pretende ser o maior residencial do mundo. O prédio está sendo erguido em Balneário Camboriú no litoral catarinense e foi lançado hoje na cidade.

Só com a maquete a construtora FG desembolsou mais de R$ 1 milhão.

O que aconteceu

Construtora FG, responsável pela obra, desembolsou R$ 30 milhões no plantão de vendas. No local, há uma maquete de 14 metros de andares - só nela foram desembolsados R$ 1 milhão. Os valores foram repassados pela engenheira responsável pela obra, Stéphane Domeneghini. O plantão de vendas fica no mesmo terreno onde vai ser construído o residencial e vai permanecer montado por no mínimo 5 anos.