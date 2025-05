China e EUA se encontraram em local secreto para negociar tarifas, diz site

O encontro foi em Genebra, mas o local exato foi mantido em segredo, ainda segundo a Associated Press. Uma comitiva de carros e vans pretos foi vista entrando e saindo da casa do embaixador suíço para as Nações Unidas.

As negociações começaram ontem. Diplomatas dos dois países confirmaram, sob sigilo, que as tratativas já haviam começado na sexta-feira.

As perspectivas de um grande avanço são remotas. "O melhor cenário é que os dois lados concordem em reduzir as tarifas ao mesmo tempo", disse à Associated Press a diretora do Programa para China do Centro Stimson (em Washington), Sun Yun.

No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre importações da China para 145%. Os chineses retaliaram com uma taxa de 125% sobre as importações americanas, restringindo o comércio entre as duas nações que, só no ano passado, ultrapassou US$ 660 bilhões.

Trump faz aceno

Ontem, Trump sugeriu que EUA poderiam reduzir suas tarifas sobre a China. O presidente americano afirmou na rede social Truth que "uma tarifa de 80% parece correta! A decisão é do Scott", o secretário do Tesouro.