Inflação e calor devem deixar varejo têxtil quase estagnado no Dia das Mães

Flores e cosméticos em alta

O Dia das Mães deve mobilizar cerca de 133 milhões de consumidores em 2025, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a empresa de questionários online QuestionPro. O levantamento indica que oito em cada dez brasileiros afirmam que pretendem comprar presentes para a data.

Roupas e cosméticos são as principais escolhas, de acordo com a pesquisa. Esses itens estão empatados em primeiro lugar na pesquisa de preferência para presentear na data: foram citados por 47% dos consumidores, que podiam mencionar mais de uma opção.

O Boticário, parte do quinto maior grupo do setor de cosméticos e produtos farmacêuticos do país, está bem otimista com o Dia das Mães. A empresa prevê um crescimento de 18% nas vendas na data, que já representa 25% do total comercializado sazonalmente pela marca, atrás apenas do Natal. Esse resultado deve ser impulsionado por uma estratégia que combina distribuição em múltiplos canais, criação de kits presenteáveis de produtos e campanhas de marketing "conectadas emocionalmente com os consumidores", segundo a companhia.

Os chocolates vêm em segundo lugar na pesquisa do Instituto Locomotiva, lembrados por 39% dos consumidores participantes. A seguir, aparecem os calçados (29%), as flores (28%), as cestas de café da manhã e os alimentos personalizados (23%), os eletrônicos (16%), os serviços de relaxamento e autocuidado (13%), e os livros (7%).

Na Giuliana Flores, maior floricultura do país, a projeção é de alta de 15% nas vendas totais. A marca espera ter um ticket médio de R$ 215 nas vendas de flores, que devem ser 70% do total, que inclui, ainda, chocolates, bichos de pelúcia e livros. A data é a mais importante do primeiro trimestre para a empresa.