Estados Unidos dizem que fecharam acordo com a China para reduzir tarifas

Na semana passada, EUA e Reino Unido também fecharam acordo comercial. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o tratado é "empolgante". Também falou que havia sido informado sobre o andamento de outros 24 acordos entre EUA e outras nações. "Todos se parecem um pouco com o acordo com o Reino Unido, mas cada um é personalizado", disse ele.

*Com informações do jornal britânico The Guardian e da agência de notícias Reuters