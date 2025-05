Amanda Klein: Lula na China mostra que Brasil se volta para o Oriente

Na agenda, uma ampla gama de interesses que perpassam negociações comerciais, empresariais e a defesa do multilateralismo. A China virou porta-voz do livre comércio depois que os Estados Unidos abriram mão do protagonismo na ordem mundial que eles fundaram na pós-segunda guerra.

A apresentadora do UOL ressaltou a aproximação de Lula com países como Rússia e China, que se opõe aos Estados Unidos.

Brasil e China são vozes influentes, muitas vezes convergentes, em diversos fóruns internacionais. Por mais que fontes do Itamaraty insistam que é do interesse do Brasil ter a melhor relação possível com os chineses e americanos, atos falam mais do que palavras.

E as últimas ações do presidente Lula deixam claro sua aproximação com países como Rússia e China, que representam o arco de influência em oposição aos Estados Unidos.

Na visita à Ucrânia, Lula fez duras críticas ao governo americano. Frente a frente com Putin, Lula disse que as últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação do comércio jogam por terra muitas vezes o respeito à soberania dos países que temos que ter.

Amanda concluiu explicando a nova relação que se cria entre Brasil e China, dizendo que este cenário de guerra tarifária contribui na relação comercial entre os dois países.