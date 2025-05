INSS: escândalo respinga no governo porque investigação é livre, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje em entrevista ao Canal UOL que o escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) respinga no governo Lula porque a investigação é independente.

O que aconteceu

O governo lida com forte desgaste após operação revelar escândalo do INSS. A CGU (Controladoria-Geral da União) e a Polícia Federal revelaram o desvio de até R$ 6,3 bilhões em descontos de pensões e aposentadorias por associações de classe e sindicatos. Os desvios, iniciados em 2016, ganhou intensidade em 2019 e explodiu no governo Lula.

A AGU provou independência ao entregar a investigação à Polícia Federal e não ao governo, diz Haddad. "O controlador-geral agiu corretamente em entregar para [a investigação] à Polícia Federal. Porque ao entregar para a Polícia Federal, ela tem a experiência necessária para saber qual é o procedimento", afirmou. "Quem vai jogar o método de responsabilização é a autoridade competente."