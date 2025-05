Chinesas irão investir R$ 27 bi no Brasil, incluindo concorrente do Ifood

A Didi - controladora do aplicativo de transporte 99 - também vai investir em serviço de entrega no Brasil. A empresa planeja construir cerca de 10 mil pontos de recarga para promover a eletrificação de veículos na frota nacional.

Maior rede de fast food do mundo vai iniciar operação no Brasil com capital de R$ 3,2 bilhões. A rede Mixue vai passar a comprar frutas do Brasil para fabricação dos sorvetes e bebidas geladas, como chás. A empresa é a maior rede de fast-food do mundo, com 45 mil lojas, à frente do Mc Donald's. São projetados 25 mil empregos até 2030.

Montadoras também anunciam investimentos. A montadora GWM anunciou investimentos de R$ 6 bilhões para ampliar operações no país e pretende exportar para América do Sul e México. A GAC Motor anunciou a sua instalação em Goiás para fabricação de três modelos de carros, dois elétricos e um híbrido, e um plano de investimento de US$ 1,3 bilhão, como antecipou o Estadão.

CGN vai investir R$ 3 bilhões em um hub de energia renovável no Piauí. O foco vai ser energia eólica, solar, e armazenamento de energia, com geração prevista de mais de 5 mil empregos na construção das unidades. Já a Envision planeja investimentos de até RS$ 5 bilhões num parque industrial para SAF e hidrogênio verde. Enquanto a Nortec Química formalizou parceria com chinesas e vai investir RS$ 350 milhões numa plataforma industrial.

A Longsys, por meio da subsidiária Zilia, anunciou investimentos em plantas já existentes no país. O comunicado foi feito no ano passado, quando foi divulgado um plano de investimentos para 2024 e 2025 de R$ 650 milhões, nas plantas de fabricação de São Paulo e Manaus, que terão capacidade ampliada. A Zilia tem participação nacional na fabricação de componentes para semicondutores e também dispositivos de memória, os circuitos integrados de memória DRAM e Flash.

(*) Com Agência Estado e Reuters