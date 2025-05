'Tem muita gente no agiota', diz Haddad sobre consignado privado

Estamos derrubando as taxas em 50%, avalia Haddad. "Tem um aprendizado do governo, tem um aprendizado da população, do próprio sistema bancário para nós evitarmos o superendividamento quanto utilizarmos uma ferramenta moderna", disse.

Modalidade é voltada para profissionais com carteira assinada. A alteração considera que trabalhadores usarão o registro no eSocial para ter o FGTS como garantia pela linha de crédito mais barata. O modelo anterior, estabelecido em 2003, exigia uma garantia do empregador para ter acesso ao empréstimo.

Quem é Fernando Haddad

Haddad, 62, assumiu a Fazenda em janeiro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse em seu terceiro mandato. Filiado ao PT desde os anos 1980, Haddad é considerado um dos principais candidatos a suceder Lula e comanda uma pasta cujas ações têm efeito rápido e palpável na vida do brasileiro.