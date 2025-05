Ao UOL Haddad diz que PIB crescerá 2,5% em 2025 e defende equilíbrio fiscal

Avanço da economia surgirá mesmo com juros em patamar recorde. Para Haddad, a taxa Selic em 14,75% ao ano, o maior nível desde 2006, não vai inibir o crescimento do PIB. "Neste ano, mesmo com juros altos, nós vamos crescer alguma coisa em torno de 2,5%", projetou o ministro.

Equilíbrio fiscal

O ministro também destacou o compromisso com as contas públicas. Haddad afirmou que a condução da política fiscal, cujo desequilíbrio poderia atrapalhar a redução dos juros, será preservada. "Nós continuamos perseguindo as metas do arcabouço fiscal. Fizemos isso no ano passado, vamos fazer isso neste ano, vamos fazer isso no ano que vem", afirmou.

As regras fiscais são para valer, o governo tem compromisso com isso.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Para Haddad, o equilíbrio fiscal não deve impedir a distribuição de renda. "Vou fazer tudo o que for necessário para cumprir as metas estabelecidas pelo governo, para que as coisas se acomodem no patamar que eu considero satisfatório para a economia crescer com distribuição de renda", disse ele.