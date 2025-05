Veja o que o Haddad disse ao Canal UOL sobre INSS, IR, PIB, juros e eleição

0:00 / 0:00 Siga UOL Economia no

Isenção do IR

Haddad defendeu que o Congresso trate o aumento da isenção do Imposto de Renda como "prioridade". Promessa de campanha do presidente Lula (PT), o governo quer isentar cerca de 15 milhões de pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês. A ideia é tão boa que deveria ser aprovada pelo Congresso Nacional em 15 dias, brincou o ministro na entrevista. Ele lembrou ainda que Jair Bolsonaro (PL) prometeu o mesmo, mas "desistiu" devido ao impacto para as contas públicas.

Rumos da inflação

A inflação está "acomodada" no Brasil, para Haddad. O IPCA (índice que mede oficialmente a inflação no Brasil) está acumulado em 5,53% em 12 meses, acima da meta do Banco Central, que é de 3% com tolerância de um 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para o ministro, a inflação está alta no mundo todo neste momento; a diferença é que, no Brasil, o PIB (Produto Interno Bruto) continua crescendo.